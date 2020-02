De forhøjede vandstande rundt omkring i landet er stadig en udfordring for beredskabet og politiet.

Akutberedskabet i København melder om utrolig meget vand på vejene i Hovedstadsområdet, mens Sydjyllands Politi er gået i højt beredskab.

Det betyder, at Sydjyllands Politi er klar på de eventuelle opgaver, der skulle komme i løbet af natten:

»Vi har været i beredskab lige siden lørdag, stort set uden ophold. Vi har i en periode været nede i lavt beredskab i Esbjerg Havn, men nu siger vandstanden, at den stiger tre meter under højvandet, og så går vi i højt beredskab.«

»Vi er klar til at håndtere opgaven. Det er en procedure, der gør, at der er andre, vi skal have med på banen, så vi er klar til at rykke ind, hvis der bliver brug for det,« siger Sydjyllands Politi.

Der er dog en ting, der kan overraske Sydjyllands Politi:

»Det, der kan ske, er, at det kan begynde at regne temmelig meget, så der kommer rigtig meget vand i å-løbet. Det kan ikke komme ud, fordi sluserne er lukket, og fordi vandet står så højt i Ho bugt, kan det heller ikke komme ud af Varde Å. Så stiger vandet i baglandet. Det betyder at vandet vil stige i Varde-midtby. Der har vi også iværksat stormflodsplanen.«

»Det er det eneste, der vil kunne overraske os.«

Der er dog også andre steder politiet holder øje:

»Vi har et sommerhusområde ude i Hvidbjerg, som vi er opmærksomme på. Så er der også turister. De er ukendte med vejrforholdene, og der kan det gå galt, så det er blandt andet derfor, at vi har afspærret ned til Esbjerg havn.«

»Vi frygter ikke noget. Vi håndterer bare situationen,« slutter Sydjyllands Politi.

De forventer, at den højeste vandstand vil være omkring klokken 04:30 i nat.