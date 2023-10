Myndighederne i Syd- og Sønderjylland er fortsat på arbejde. Og det kommer de til at være et godt stykke tid endnu.

Og det er selvom, vandet er begyndt at trække sig tilbage.

Arbejdet går nu ind i en ny fase, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en opdatering på situationen i politikredsen.

Her meldes der om oversvømmelser flere steder. Det gælder Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner.

»Myndighederne står fortsat med en stor opgave foran sig. Hvor opgaven i første omgang har været at forsøge at sikre de truede områder mod havvandet og efterfølgende evakuere borgere, bliver næste fase at pumpe vand væk fra de berørte områder og etablere infrastrukturen igen,« forklarer politiinspektør Gert Bisgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han forklarer videre, at myndighederne har sat 'alt ledig kapacitet ind' i arbejdet mod den enorme mængde vand og storm.

Der er dog lykkeligvis ikke meldinger om, at nogen i politikredsen skal være kommet til skade.

Herunder kan man læse politiet i Syd- og Sønderjyllands egen status for stormen.

Generelt for politikredsen:

Der har været omfattende oversvømmelser i de lavtliggende områder, og der har været en række anmeldelser om væltede træer.

Netselskabet N1 oplyser, at cirka 1.600 husstande i 90 områder p.t. er uden elektricitet. Der har i mange tilfælde været tale om planlagte afbrydelser forud for oversvømmelse af kabelskabe, og de berørte borgere var orienteret direkte af N1 på forhånd.

Aabenraa Kommune

Det var nødvendigt at evakuere borgerne i området omkring Aabenraa Havn på grund af brud på de mobile dæmninger. Der blev for kort tid siden sendt en ny beredskabsmeddelelse ud, hvor evakueringen blev afvarslet, da havvandet havde trukket sig tilbage. Evakueringscentret på Folkehjemmet tog hånd om 35 borgere. Evakueringen varede ganske få timer, og myndighederne har ikke modtaget anmeldelser om, at personer er kommet til skade i forbindelse med evakueringen.

Høj vandstand omkring havnen i Aabenraa, natten mellem fredag den 20. oktober og lørdag den 21. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Høj vandstand omkring havnen i Aabenraa, natten mellem fredag den 20. oktober og lørdag den 21. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sønderborg Kommune

Et dige brød sammen på Kegnes, hvilket førte til, at 30 borgere måtte tage ophold i det lokale forsamlingshus.

​Der er fortsat oversvømmelse i Sønderborg midtby, men omfanget har ikke været så voldsomt, at det har været nødvendigt at evakuere borgere.

Politiet og Beredskabsstyrelsen bistod enkelte borgere med at forlade Vemmingbund på grund af den kraftige oversvømmelse. Beredskabet pumper stadig i området for at bringe vandstanden ned.

Haderslev Kommune