Det gælder om at passe særligt på i trafikken denne morgen. Det massive regnvejr gør nemlig, at der er risiko for akvaplaning flere steder.

I skrivende stund hænger de kraftige regnvejrsskyer over den vestlige del af Fyn og en stor del af Jylland, men de kommer til at ramme stor set alle egne af landet i løbet af dagen. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

»Det regnvejr vil altså kun ganske, ganske langsomt bevæge sig mod nordøst. Så hvis man er det samme sted hele dagen, så vil man nok opleve, at når regnen kommer, så vil det vare ved i tre til fem timer, fordi det bevæger sig så langsomt,« forklarer han.

Det voldsomme regnvejr førte til, at DMI torsdag udsendte et varsel for både kraftig regn og skybrud. Varslet er gældende helt til klokken 17:00 fredag eftermiddag.

Kraftig regn i det Syd og Sønderjyske. Risiko for akvaplaning. Kør hjemmefra i god tid og undgå uheld #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 7, 2018

»Det har allerede regnet kraftigt nogle steder i Jylland i nat. I Hvide Sande er der kommet omkring 40 millimeter. Det er på seks timer, der skal komme mere end 26 millimeter regn, før vi definerer det som kraftig regn, så det må man sige, vi har fået her,« siger Jesper Eriksen.

Regnvejret har gjort, at politiet og Vejdirektoratet på Twitter har advaret mod glatte veje.

'Risiko for akvaplaning. Kør hjemmefra i god tid og undgå uheld', skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, mens Vejdirektoratet skriver:

'Der meldes om glatte veje og risiko på akvaplaning pga. regn. Kør forsigtigt.'