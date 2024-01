Temperaturen er steget en smule i Danmark, og med den stigning følger en udvikling, som kan være farlig.

DMI's vagthavende meteorolog Anja Bodholdt oplyser, at vi vil opleve, at lidt lunere og mere fugtig luft strømmer ind over landet fra vest.

Temperaturerne ligger netop nu lige under frysepunktet, men de ventes i løbet af dagen mange steder at krybe opad.

Og det kan give farlige situationer rundt omkring, advarer Jens Ringgaard fra TV 2 Vejret.

Der er nemlig fare for nedfaldende istapper.

»Vi har i dag let tøvejr i det meste af landet, og nedfaldende istapper dannes oftest, når temperaturen svinger omkring frysepunktet. Når temperaturen stiger over frysepunktet, begynder is og sne at smelte. Dette skaber vand, der løber ned over overfladen af istappen. Når temperaturen falder igen, fryser dette vand og bidrager til istappens vækst,« forklarer Jens Ringgaard.

Østjyllands Politi advarer ligeledes omkring nedfald fra oven.

'Også i dag modtager vi anmeldelser om potentielt farlige situationer med nedfalden sne og is fra bygninger.'

'Vi gør opmærksom på, at det er bygningens ejers ansvar at få fjernet dette på forsvarlig vis og/eller få opsat afspærring indtil problemet er løs.'

Når istapperne bliver for tunge, og når temperaturen kravler opad omkring tøgrænsen, er der større risiko for, at de knækker og falder ned fra eksempelvis hustage.

Men faktisk bør man ikke kun kigge opad, når man bevæger sig udenfor i dag og de kommende dage.

Det er også en rigtig god idé at kigge nedad.

Onsdag morgen har Syd- og Sønderjyllands Politi således rapporteret om flere anmeldelser af faldulykker og færdselsuheld på grund af spejlglat føre.