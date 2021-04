Skal man ud på de midt- og vestjyske veje lørdag morgen, så skal man være ekstra forsigtig.

På Twitter advarer politikredsen i området om at køre ekstra forsigtigt.

»Der er meget glat på de midt- og vestjyske veje. Der er faldet sne i en stor del af kredsen, og det har lagt sig som is på vejene. Kør hjemmefra i god tid og kør forsigtigt,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi.

Det er også det billede, der viser sig på overvågningsskærmene hos Danmarks Metereologiske Institut, DMI.

»Der er kommet et par centimeter i løbet af natten, og da der er frostgrader, så ligger det stadig på jorden,« fortæller vagthavende metereolog Bolette Brødsgaard.

Hun fortæller dog, at solens varme nok skal få bugt med de sneglatte veje op ad dagen. Generelt bliver lørdagen ganske fin med kun enkelte byger nogle steder i landet.

Til gengæld kan det være en fordel at vente lidt med at få skiftet vinterdækkene på bilen, for i morgen falder sneen atter flere steder i landet.

»Søndag kommer der en del sne særligt i de sydlige og østlige egne. Det begynder i morgentimerne og varer ved til ud på eftermi ddagen, hvor det i stedet bliver til regn,« fortæller meterologen.