Det voldsomme vejr har fået vandstanden til at stige flere steder i landet.

Men specielt den danske vestkyst er hårdt ramt af oversvømmelser.

Det får Midt- og Vestjyllands Politi til at sende en varsel ud om at færdes forsigtigt ved kystområderne:

»Vandet presser stadig mod kyster og havneområder med forhøjet vandstand og vil medføre oversvømmelser af havneområder langs vestkysten blandt andet i Hvide Sande. Havneområderne er derfor farlige områder, da man ikke kan se kajkanten. Vær forsigtig, når du færdes i kystområder,« skriver de på deres Twitter-profil.

Sydjyllands Politi har også lagt billeder ud fra de kendte øer Fanø og Rømø ud for vestkysten, som også er ramt af oversvømmelser:

Fanø set fra den våde side mandag eftermiddag #politidk pic.twitter.com/vPmD5yaj21 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 10, 2020

Et billlede på situationen i Havneby på Rømø #politidk pic.twitter.com/PforNSxhBv — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 10, 2020

B.T. har talt med Syd- og Sønderjyllands Politi, som nedtoner situationen, da vandstanden kun bliver lavere de næste mange timer:

»Det ser værre ud, end det er. Vandet er på vej ud igen. Så vi har ikke så travlt. Beredskabet har sat pumper op. Folk, der er ude at køre i områderne, skal bare være opmærksomme på, at der er nogle veje, hvor der er lidt oversvømmet. Der er ikke noget alarmerende.«

»Højvandet toppede her lidt over 15, og det er som sagt på vej ned igen. Det tager den tid, det tager. Det er først i nat, at vandet vil stige lidt igen,« siger politiet.

Der er dog lukket for afgange til og fra Fanø:

»På Fanø kan du ikke komme frem og tilbage lige nu. Det er, fordi vandstanden er for høj, og færgen har en teknisk fejl. Så der er afspærret nede ved havnen, fordi der er for meget vand. Alt i alt er det stille og roligt lige nu.«

Tarphagevej mellem Oksbøl og Esbjerg er også lukket, da broen ikke kan benyttes grundet den høje vandstand, men det er ikke det store problem eller noget nyt for borgerne i området:

»Broen er stadig spærret. Borgerne ved godt, at det sker, når vandet er så højt her. Så den er spærret, så længe der er højvandet, og når vandet så trækker sig ned igen, så kan man komme over igen. Det får ikke andre konsekvenser end, at borgerne skal køre en anden vej,« slutter Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det voldsomme vejr har også fået store konsekvenser for en husejer i Fredericia, som sikkert har fået noget af et chok, da et træ pludseligt faldt ned i huset.