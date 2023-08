Syd- og Sønderjyllands Politi går nu ud og advarer om den kraftige regn og de skybrud, der kan opstå i løbet af lørdagen.

Det gør de på X, der tidligere hed Twitter.

'GIV AGT: DMI har udsendt varsel om risiko for kraftig regn og lokale skybrud gældende for Fanø, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner i perioden fra kl. 1300 – 0100,' skriver politiet.

Også Beredskabsstyrelsen gør klar til uvejret.

På X skriver styrelsen:

'Den danske sommer bliver bare ved med at give. Der er varsel om kraftig regn og lokale skybrud i det sydøstlige Danmark fra klokken 13.'

Beredskabsstyrelsen råder blandt andet danskerne til at lukke vinduer og døre, at undgå kontakt med kloakvand, at lede landet væk ved at tjekke om udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede og at holde ind til siden, hvis man er ude at køre bil under et skybrud.

DMI har opgraderet sin tidligere risikovurdering til et egentligt varsel om kraftig regn og lokale skybrud.

Varslet gælder store dele af Fyn samt Langeland, Sjælland, Lolland og Falster.

Det gælder fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 01.

Kriteriet for kraftig regn er mere end 24mm regn på 6 timer, mens kriteriet for skybrud er mere end 15 mm regn på 30 minutter.

I dele af den sydlige og østlige del af Jylland er der risiko for kraftig regn.