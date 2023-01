Lyt til artiklen

Det nye år har stået på plusgrader.

Men nu ser det ud til at vende.

I hvert fald i Midt- og Vestjyllands politikreds. Her advarer man nu om kombinationen af dagens nedbør og minusgrader.

'Temperaturen i luft og på vejbanen er nu under 0 grader i Silkeborg og Viborg kommune i vores politikreds. Vi får meldinger om glatte vejer i området. Kør forsigtigt,' skriver de i en opdatering på Twitter.

Ifølge DMIs vejrkort er det ikke kun omkring Silkeborg og Viborg, at man kan finde de kolde grader.

Også længere nordpå, oppe omkring Aalborg, har temperaturen ramt under frysepunktet.

Det gælder også størstedelen af Fyn og de sydvestlige dele af Sjælland.

Men alt tyder på, at det efter klokken 02.00 begynder at blive varmere og dermed over frysepunktet.

Alligevel bliver der opfordret til, at man kører forsigtigt.