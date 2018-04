I Syd- og Sønderjylland står det skidt til med sigtbarheden søndag morgen.

Flere steder er der tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter, oplyser DMI på sin hjemmeside.

'Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,' advarer vejrtjenesten.

DMI varsel om tæt tåge. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/hJ2y0Cd06s — DMI (@dmidk) April 22, 2018

Allerværst står det ifølge Vejdirektoratet til i Koldingområdet.

Sydjyllands Politi advarer om, at der på Sønderborgmotorvejen er lokale tågebanker med sigtbarhed helt ned til 50 meter. Bilister skal derfor sørge for at køre forsigtigt og holde god afstand til de forankørende.

Trafik: Sønderborg motorvejen. Der er lokale tågebanker med sigt ned til under 50 meter. Kør forsigtigt og hold afstand. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 22, 2018

DMI skriver på sin hjemmeside, at det er tåge dannet ud over Nordsøen, som er drevet ind over den sydlige del af Vestkysten og Sønderjylland. Samtidigt er der også dannet tåge ind over land. DMI forventer at tågen letter relativt hurtigt i løbet af morgenen.

Søndag kan vi i øvrigt forvente mellem 13 og 18 grader med nogen sol - og loakle regnbyger hist og pist.