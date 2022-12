Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er rigtig koldt i disse dage, hvor danskerne pakker sig ind i huer, vanter og store vinterjakker i forsøget på at holde varmen.

Men i næste uge er der ikke brug for nær så mange hjælpemidler, for varmen er i den grad på vej.

Det fremgår af DMI's 7-døgns-udsigt.

Mandag kan temperaturerne således komme op på mellem fem og ni graders varme.

Det bliver dog vildere endnu, for dagen efter kan vi bevæge os ind i tocifrede varmegrader, når der kan blive op til 10 grader.

»Vi har i lang tid haft en nordlig strømning og fået vores luft oppe fra de arktiske egne, og det har givet det her kolde vejr. Men i starten af næste uge begynder det at presse på fra vest og sydvest, og det er altså en noget mildere luft, der ligger ude over Atlanterhavet,« forklarer vagthavende meteorolog ved DMI Thor Hartz til B.T.

»Det ser ud til at komme ind mandag. Til at starte med kan det være med sne og slud, men så går det rimelig hurtigt over regn, og temperaturen stiger hurtigt. Så det er noget af en omvæltning.«

Dette vejrskifte gør da også, at Thor Hartz godt tør aflyse det, som mange juleromantikere går op håber på – nemlig den hvide, landsdækkende jul.

»Det er en snedræber. Når det regner, og vi har de her fem til ti grader, så går det hurtigt, og alt den sne, der ligger nu, den forventer jeg egentlig forsvinder her i starten af næste uge.«

En lokal, hvid jul er Thor Hartz dog ikke klar til at aflyse helt, for den kan være en chance for, at kulden når at vende tilbage før juleaften.

»Det kan give nogle lokale snebyger, så man kan være heldig.«