Det voldsomme vejr, der lige nu rammer Danmark, får flere til at blive hjemme.

Men Pernille Søs Jensen havde ikke planer om, at hun skulle have en hjemmedag på sofaen, på trods af blæst og sne.

Hun startede bilen i sit hjem i Nørhoved uden for Nørre Snede for at komme afsted til sit arbejde i hjemmeplejen i Uldum, men nåede ikke længere end postkassen, før bilen sad fast.

»Det væltede ned med sne. Jeg måtte ringe til mit arbejde og sige: 'Jeg giver op. Jeg kommer ingen vegne,« fortæller Pernille Søs Jensen til B.T.

Pernille Søs Jensen kan ikke komme på arbejde på grund af vejret. Foto: Foto: Privat Vis mere Pernille Søs Jensen kan ikke komme på arbejde på grund af vejret. Foto: Foto: Privat

Hun har ikke haft en fraværsdag i næsten et år fra arbejdet, som hun er rigtig glad for.

»Det er ærgerligt og irriterende. Jeg arbejder i hjemmeplejen, så der er jo brug for mig,« siger hun, og tilføjer:

»Jeg har dårlig samvittighed overfor mit arbejde. Mine kollegaer regner jo med mig.«

Pernille Søs Jensen nåede ikke længere end postkassen, før hendes bil sad fast. Foto: Foto: Privat Vis mere Pernille Søs Jensen nåede ikke længere end postkassen, før hendes bil sad fast. Foto: Foto: Privat

Det ser ikke ud til, at Pernille Søs Jensen kan komme til at forlade sit hjem i den nærmeste fremtid. Men heldigvis fik hun handlet ind i går, så der er mad i huset.

DMI har udsendt varsler om både snestorm og kraftig regn i flere dele af landet.

