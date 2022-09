Lyt til artiklen

Kraftige byger og stedvis skybrud hærger i øjeblikket det danske land.

Sydjyllands Politi advarer i den forbindelse om »utrolig meget vand på motorvejen.«

Det oplyser de på Twitter.

Mere konkret plasker regnen ned på motorvejen omkring Sønderborg, og der er derfor risiko for akvaplaning.

'Sæt hastigheden ned, og kør efter forholdene,' lyder opfordringen fra politiet.

DMI har netop udsendt et varsel for lokale skybrud med torden og hagl.

Og på Sjællands Odde har man allerede målt 18,1 millimeter på 30 minutter.

Regnvejret rammer i første omgang det sydlige Jylland, hvorefter det bevæger sig op til den centrale del af det jyske.

Også Fyn, Lolland, Falster, Syd og Vestsjælland, skal forberede sig på en våd omgang.

For her har DMI også sendt varsel ud om »risiko for voldsomt vejr.«