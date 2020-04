Der er sol, sol, sol og atter sol på programmet i Danmark de næste mange dage.

Men der er grund til at være forsigtig i det smukke danske forår, skriver TV2 Vejret.

Solens stråler er lige nu ekstra kraftige, og det kan ses på UV-indekset.

Ozonlaget over Danmark er tyndere end normalt, og det betyder, at solen er kraftigere, end den plejer at være i forhold til årstiden.

Ifølge TV2 Vejret var UV-indekset fredag på 4.4, og i weekenden ventes det at være på 4.

Allerede ved et UV-indeks over 3 anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man bruger solcreme.

TV2 skriver, at det tynde ozonlag for årstiden skyldes, at der over store dele af Arktis er registreret 40 til 50 procent mindre ozon end normalt.

Det er usædvanligt tyndt, og henover vinteren er der blevet dannet et regulært hul i ozonlaget.

Sidste gang det skete, var i 2011, og de lave værdier for ozon over Arktis ses kun omkring hver 10. år.

De er opstået på grund af en usædvanlig kulde i stratosfæren over de arktiske egne den forgangne vinter, skriver TV2.

Forskerne venter, at hullet i ozonlaget vil lukke sig selv i løbet af foråret.

UV-indekset vil dog fortsætte med at stige frem til Sankt Hans.