Hvis du skal ud at nyde sommersolen i dag, skal du huske at beskytte din hud godt.

UV-indekset har nemlig lige nu et rekordhøjt niveau, skriver vejr.tv2.dk.

Faktisk er det tre år siden, at UV-indekset har været så højt i Danmark, som det er i disse dage.

Indekset er røget i vejret, fordi der i år er et meget tyndt ozonlag over Skandinavien, kombineret med at solen lige nu står meget højt på himlen, skriver vejr.tv2.dk.

Bruger du solcreme, hver gang du opholder sig i solen?

Når UV-indekset når tre, bør man beskytte sig mod solens stråler, og i dag, søndag, vil indekset nå syv. Og i de sydligste dele af landet kan det endda nå endnu højere op.

Det gode vejr fortsætter ind i næste uge, og det samme gør det høje UV-indeks.

Ifølge den europæiske rumfartsorganisation ESA er det tre år siden, Danmark sidst har oplevet et UV-indeks over syv, skriver vejr.tv2.dk.

Hos Kræftens Bekæmpelse kan du læse mere om, hvordan du beskytter dig bedst muligt i solen.