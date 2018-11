Morgentrafikanterne fredag morgen skal passe på.

Det meste af landet er dækket af tæt tåge med meget lav sigtbarhed til følge.

»Mild og fugtig luft befinder sig over Danmark. Der er udbredt tåge og flere steder forventes det, at sigtbarheden kommer under 100 m - det man også kalder tæt tåge,« skriver DMI i sin varsel.

Vejrtjenesten forventer, at tågen letter i løbet af fredag formiddag.

Det er tredje dag i streg, at DMI sender varsel om tæt tåge.

Ifølge Vejdirektoratet har tågen ikke forårsaget større hændelser i form af kø eller uheld i den tunge morgentrafik de foregående to dage.

Rådet for Sikker Trafik forklarede torsdag, at mange danske bilister ikke har styr på en vigtig detalje, når tågen rammer landets motor- og landeveje: Tågelygter.

Her kan du læse, hvad du skal have styr på i din bil, når den grå masse ruller ind og landets veje og mindsker sigtbarheden.