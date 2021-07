Luk vinduer og døre og hold øje med kælderen.

Kraftig regn kombineret med lokale skybrud kan her i eftermiddag og de tidlige aftentimer medføre store vandsamlinger i lavninger og risiko for oversvømmede kældre i store dele af Syd-og Sønderjylland, Midtjylland og dele af Vestjylland.

Det er en meget fugtig varmfront, der trænger ind over landsdelene østfra, der i mødet med koldere luftstrømninger vestfra presser luften op ad, hvor den afkøles og derpå falder som kraftig regn, forklarer vagthavende meteorolog ved DMI Martin Lindberg.

»Øst for Aarhus er der faldet 37 millimeter de sidste timer, og lokalt er der risiko for skybrud. Det er ikke almindelige skybrud fra byger, der er tale om. Men en forstærkning af varmfrontens nedbør, fordi den koldere vind vestfra presse luften op ad og sammen,« siger han.

Arkivfoto. Skybrud. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Arkivfoto. Skybrud. Foto: Ida Marie Odgaard

For at der er tale om et skybrud, skal der falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Flere steder i det jyske har man været tæt på at ramme denne grænse her til eftermiddag, og Martin Lindberg varsler, at der kan komme regulære skybrud senere i dag.

»Det er en god idé at lukke vinduer og døre,« siger han.

Den fugtige og varme front vil i løbet af de tidlige aftentimer tabe pusten, da vestenvinden lige så stille får overtaget, siger Martin Lindberg.

»Omkring klokken 20 i aften skulle det være overstået.«