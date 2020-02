Når du står op onsdag morgen, er der to ting, du skal holde øje med.

Det første er vejene, som kan være glatte. Det andet er en sjælden gæst denne vinter - nemlig sneen.

Danmarks Meteorologiske Institut oplyser tirsdag aften, at temperaturen natten til onsdag kan lægge sig mellem en graders frost og tre graders varme.

Det betyder, at der onsdag morgen kan være risiko for pletvis glatte veje i hele landet.

Udover glatte veje er der også noget andet - og for denne vinter mere usædvanligt - på vejrmenuen for onsdagsdøgnet. Nogle dele af landet fik allerede tirsdag besøg af sneen, og det samme kan ske onsdag.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Jens Lindskjold, til B.T.

»Sneen er jo en utrolig sjælden gæst den her vinter, men lige præcis natten til tirsdag og tirsdag morgen havde vi de rigtige ingredienser til, at vi kunne få de her hvide fnug, der daler ned fra himlen,« forklarer han.

Det samme kan ske natten til onsdag og onsdag morgen.

Det er dog ikke fordi, at der kommer særlig meget sne - og det er heller ikke alle egne af landet, der kommer til at opleve det.

»Først på dagen (onsdag, red.) kan der sagtens være nogle hvide byger kortvarigt. Men så i løbet af dagen tørrer luften ud, og vi får plads til, at solen kan kigge igennem. Og to solskinsstråler på det her snedække, så er det væk igen. Så det er ikke noget, der får lov til at blive liggende,« fortæller Jens Lindskjold.

Der er derfor ingen grund til at finde kælken frem fra gemmerne.

»Men snemænd kan laves meget små. Jeg har selv været med til at lave mange af dem. Så alt efter, hvad man synes, der er tilfredsstillende for en snemand, så kan det helt sikkert lade sig gøre,« forklarer Jens Lindskjold med et grin.

Tirsdag kunne man især i Nordjylland, Midtjylland og Nordsjælland opleve drys af hvidt. Og det er primært i de egne, man kan få det igen onsdag.

Kigger meteorologen længere frem i vejrprognoserne, er der ikke noget, der tyder på, at der er mere vinterligt vejr med sne på vej.

»Når jeg kigger på de næste syv dage, så er der ikke rigtigt udsigt til klassisk vintervejr. Men vi må ikke fortvivle,« siger Jens Lindskjold og fortsætter:

»For det kan sagtens komme til marts. Det kan også komme i begyndelsen af april. Det er sket mange gange før, så det vil ikke være usædvanligt.«