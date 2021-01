Mørke skyer fyldt med sne kan onsdag eftermiddag og i løbet af aften- og nattetimerne lokalt klæde landskabet i hvidt og udfordre trafikken flere steder i landet.

Det er et lavtryk, der her sidst på eftermiddagen ligger over Nordsjælland, som sender vintervejr ind over landet.

»Rundt om lavtrykket ligger der en del snebyger, som bliver trukket med rundt,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Erik Hansen.

Snebygerne ventes at trække ned over Vestsjælland, det østlige Fyn, Østjylland og i aften- og nattetimer videre op over Nordjylland.

Sne pryder landskabet over Midtsjælland, fredag den 8. januar 2021.(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sne pryder landskabet over Midtsjælland, fredag den 8. januar 2021.(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Bygerne kan ifølge Erik Hansen blive ganske kraftige. Lokalt kan der falde op til ti centimeter sne.

»Det vil efterlade sig et hvidt landskab, men det vil være ujævnt fordelt, fordi sneen kommer i bygeform,« siger Erik Hansen.

Det er usikkert, hvor i landet de kraftigste snebyger vil falde.

»Men det ser ud, som om at det bliver Vestsjælland, som kommer til at holde mest for. Men også Københavnsområdet og Nordsjælland kan få en del,« siger Erik Hansen.

Snevejr i København, onsdag den 6. januar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Snevejr i København, onsdag den 6. januar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Trafikken kan ikke undgå at blive påvirket af de sneglatte veje, lyder det fra meteorologen.

»Vi får også ganske lave nattetemperaturer mellem frysepunktet og fem graders frost. Samtidig får vi kraftig vind i aften og i løbet af natten på grund af lavtrykket, så man må forvente glatte veje,« siger Erik Hansen.