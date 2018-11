Den kommende tid består vejrmenuen primært af kulde og frostånde.

Men selvom kolde vintre næppe kommer som den store overraskelse, og selvom de fleste forholdsregler ofte giver sig selv, så gælder det alligevel om at tænke sig om. For kulden kan have alvorlige - og fatale - konsekvenser. Særligt hvis man drikker alkohol eller er ældre.

Det fortæller læge og foredragsholder Jerk W. Langer.

»Når kropstemperaturen falder, begynder musklerne at sitre som kulderystelser for at skabe varme. Blodkar i arme og ben trækker sig sammen for at holde hjertet og de indre organer varme. Stofskiftet sættes i vejret og danner forbrændingsvarme, og hjertet pumper kraftigere for at sende mere varmt blod rundt i kroppen,« forklarer han og tilføjer:

Gode råd mod kulden Herunder kan du få nogle af Jerk W. Langers råd til at beskytte dig mod kulden. - Klæd dig ordentlig på. Kig ikke kun på temperaturen, men også på vinden, da den såkaldte windchill-faktor forværrer kulden betydeligt. - Er du ældre eller hjertesyg, så køb fødevarer ind til et lager, så du ikke behøver gå udenfor i meget koldt vejr. Eller bestil over internettet til levering. - Forkert beklædning er en indlysende risiko. Med alderen kan temperaturfornemmelsen svækkes, så man tager for lidt tøj på. - Blæst, især modvind, gør kulden meget værre. - Vådt tøj trækker masser af varme ud af kroppen. Skift straks, hvis du bliver våd eller træner udendørs. - Drik rigelig med vand, så du ikke tørster udenfor i kulden. Væskemangel gør det sværere at holde gang i kredsløbet. Mange ældre har en svækket tørstsans og drikker for lidt vand. - Klæd dig ekstra varmt på, når du drikker alkohol, eller bliv indenfor, hvis du har drukket meget. - Beskyt huden med en federe creme end normalt, så den ikke tørrer ud.

»Mennesker med hjertesygdomme er sårbare, fordi hjertet er på overarbejde for at pumpe det varme blod rundt i kroppen. Det kan udløse brystsmerter eller i værste fald et hjertetilfælde.«

Personer, der har drukket meget alkohol, er også 'særligt sårbare' i kulden.

»Alkohol udvider blodkarrene, så man mister mere varme end ellers. Samtidig mærker personen ikke, at det er så koldt. Svært berusede kan fryse ihjel, som det desværre sker flere gange hver vinter herhjemme, når fulde og festglade mennesker forlader varmen indendøre, glemmer overtøjet og ender forfrosne eller i værste fald døde i kulden,« forklarer Jerk W. Langer.

At man begynder at ryste, fordi ens muskler sitrer, når kropstemparaturen falder, betyder dog ikke, at man med det samme skal søge mod varme.

ARKIVFOTO af læge og foredragsholder Jerk W. Langer. Foto: Jeppe Michael Jensen

I hvert fald ikke nødvendigvis.

Det afhænger nemlig af omstændighederne.

»Kulderystelserne er en normal reaktion, når kroppen sætter kraft på sit indre varmeapparat. Man kan sagtens klare den, hvis man iøvrigt er ædru og rask,« fortæller lægen og slutter:

»Men selvfølgelig er det et vink med en istap om, at man skal søge varme og få mere varmt og tørt tøj på.«