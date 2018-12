Tsunamicenter på Hawaii advarer om risiko for farlige bølger i op til 1000 kilometers afstand fra jordskælv.

Et nyt skælv på 6,6 ryster området ud for Ny Caledonien, oplyser USA's Geologiske Overvågningstjeneste til nyhedsbureauet AFP.

Overvågningstjenesten havde først rapporteret, at det seneste skælv havde en styrke på 7,0.

Der blev tidligere rapporteret om et andet skælv med en beregnet styrke på 7,5. Det første skælv førte til evakueringer, da der var risiko for farlige tsunami-bølger i området.

Øen Ny Caledonien blev onsdag morgen ramt af et jordskælv, der målte 7,5 på Richterskalaen. Foto: USGS / HANDOUT

Det oplyste det amerikanske Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) på Hawaii, der er en del af det internationale varslingssystem for tsunamier.

»Farlige tsunami-bølger fra dette jordskælv er mulige inden for 1000 kilometer af epicentret langs Vanuatus og Ny Caledoniens kyster,« meddeler PTWC.

New Zealand har udsendt en tilsvarende advarsel.

Der var ingen umiddelbare rapporter om ødelæggelser og skader.

»Den gode nyhed er, at vi ikke har nogen kvæstede eller rapporter om materielle ødelæggelser,« siger Oliver City, som er talsmand for Ny Caledoniens beredskabstjeneste. Men han siger, at der er rapporter om unormale bevægelser i havet.

Ny Caledonien, som ligger 1200 kilometer øst for Australien, har omkring 280.000 indbyggere.

Skælvet med en beregnet styrke på 7,5 onsdag ramte ud for Ny Caledoniens østvendte kyster.

I 2015 blev Ny Calidonien ramt af en monsterorkan. Her er nødhjælpsarbejdere på vej med hjælp til den lille østat i Stillehavet Foto: FRED PAYET

Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) registrerede i første omgang skælvet til en beregnet styrke på 7,6.

Det undersøiske skælv skete på en forholdsvis lav dybde af ti kilometer i cirka 168 kilometers afstand fra land.

Der er foreløbig ingen meldinger om ødelæggelser som følge af jordskælvet.

Jordskælv anses generelt som potentielt mere ødelæggende, jo tættere de er på jord- eller havoverfladen.

Ny Caledonien er en fransk koloni, som omfatter flere øer i den sydvestlige del af Stillehavet.

Øerne ligger i Stillehavets såkaldte "ring af ild", der er et seismisk område, hvor adskillige tektoniske plader støder sammen.

/Ritzau