Den indre varme kan eventuelt klares med en påskesnaps.

Men det bliver småt med varmen i vejret i dag.

Skærtorsdag bliver nemlig indgangen til nogle påskedage, som i al fald temperaturmæssigt bliver en brat overgang i forhold til ugens første dage.

»Onsdag nåede temperaturen nogle steder op over 20 grader. Torsdag er det til gengæld et andet billede. Her bliver det mellem seks og 11 grader. Altså et temperaturfald på omkring 10 grader, så det er noget, der kan mærkes,« siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog hos DMI.

»Foråret er jo kendt for at byde på kontraster, og det er også det, vi kommer til at opleve de her dage,« siger han.

Solen har skinnet fra morgenstunden i det nordlige og vestlige Jylland, og i løbet af dagen rykker det gode vejr med blå himmel sydover, så hele landet kan forvente at se solen.

»På Sjælland kommer man dog nok til at vente længe på det, så måske er vi helt henne ved sidst på eftermiddagen, før solen kommer frem. Så her kan torsdagen blive oplevet mere som en gråvejrsdag end en dag med solskin,« siger Jesper Eriksen.

De nærmeste dage bliver fortsat ret kølige, men over hele landet får man solen at se. Særligt lørdag.

»Påskelørdag ser ud til at blive en dag med masser af solskin. Dog fortsat med kølige temperaturer,« siger den vagthavende meteorolog.

De kommende døgn vil lokalt også byde på nattefrost, lyder meldingen fra DMI.