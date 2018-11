Rimglatte veje og et kuldeindeks på omkring minus fire grader. Vinteren har for alvor fået tag i Danmark.

Husk vanter og de lange underbukser, hvis du cykler på arbejde onsdag morgen. Der er nemlig udsigt til en bidende kold dag, hvor blæsten får kulden til at gå gennem marv og ben.

Det kan godt være, du synes, det har været koldt de seneste dage.

Men bare vent. Det bliver meget værre.

Og så bliver onsdagen ikke engang så flot og solrig, som ugens to første dage har været.

For selv om temperaturerne på papiret - eller retter sagt på termometeret - ikke bliver lavere end dem, vi har haft de seneste dage, så vil det føles meget, meget koldere.

Blæsten får den såkaldte chillfaktor til at føles, som om det er frostvejr.

»Det kommer til at føles ret køligt,« lyder det tørt fra vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen.

Hun forklarer, at selv om vi får mellem en til fire varmegrader, vil en jævn til frisk vind op af dagen få det til at føles som frost.

»Hvis vi for eksempel får to graders varme, så vil en vind på otte meter i sekundet får det til at føles som minus fire grader,« siger hun og tilføjer, at det er et meget sandsynligt scenarie onsdag.

Natten til torsdag kommer der et nedbør ind over landet, som kan falde som slud nogle steder.

Meteorologen advarer i øvrigt også bilisterne om, at de skal køre forsigtigt: Vejene kan meget vel være glatte.