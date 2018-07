Hedebølgen, der i øjeblikket er over os, er ikke kommet for at blive. Allerede på lørdag vender vejret.

Sommer, sol og over 30 grader bliver natten til søndag skiftet ud med mere varierende vejr bestående af flere skyer og lokale regnbyger.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg.

»Det vender allerede lørdag aften, hvor der passerer en svag koldfront, så vi får en del regnbyger og måske lidt torden. Det er dog usikkert, hvor meget og hvorhenne i landet præcis. Men lørdag aften og natten til søndag kommer der regnbyer,« siger han.

Men selvom weekenden ligner et vendepunkt for sommeren, varer det ikke længe før sommeren, som vi i år kender den, vender tilbage.

»Det vil allerede klare op i løbet af søndagen, men måske med lidt lavere temperaturer,« siger Martin Lindberg til B.T.

Mandag og tirsdag i næste uge byder også på lokale byger, men hvis man er til de høje temperaturer, som vi i øjeblikket har, så frygt ej. For den varme luft forsvinder ikke.

»Der er stadig varm luft over Danmark og hele Skandinavien, så jeg ser ikke en ende på den her varme og overvejende tørsomme vejr. Vi kan godt regne med temperature mellem 25 og 30 grader. Det kan også godt nå at komme over 30 grade,« siger han og forsikrer om, at det varme vejr vil fortsætte langt ind i august.

»Vi har lavet en månedsprognose, der viser, at det varme vejr vil fortsætte helt ind i august. Og vi forventer stadig relativt tørt vejr,« fortæller Martin Lindberg.

Det eneste, der kan forandre sig er, at det vil blive mere varierende vejr, med lokale byger og skyer. Men som Martin Lindberg forklarer: »Når vi taler skyet, er det ikke overskyet.«

De 32 grader, der onsdag har fået danskerne ud til havet for at blive kølet ned, vil altså med stor sandsynlighed blive skiftet ud med 27 grader i næste uge.