Det bliver dårligt vejr, og nogle steder i landet kan vandet stige med over to meter.

Og hvis der kommer oversvømmelser, er der en risiko for forurening med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier og vira.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

»Bliver man ramt af oversvømmelse, skal man være særligt opmærksom på, om man kommer i kontakt med kloakvand,« siger Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, og fortsætter:

»Kloakvand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier, vira og andre mikroorganismer fra menneskers fækalier og rotter. Det kan betyde risiko for infektioner og gener fra mave, tarm og åndedrætsorganer.«

Anne Hempel-Jørgensen råder derfor også til, at man hurtigst muligt fjerner vand og fugt i boligen for at forebygge vækst af skimmelsvamp:

Hvis der er tale om overfladevand eller regnvand i kælder eller den øvrige beboelse, kan det blot tørres op og rengøres med vand og sæbe.

Er der tale overløbende eller indtrængende kloakvand eller kloakslam, kræver det beskyttelse med værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker.

Kloakvand bør hverken komme i kontakt med huden, øjne eller mund, og det tøj, der bruges til oprydningsarbejdet, skal vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader.

Hvis oversvømmelsen også har ramt din have og har givet slam eller sediment, anses det som udgangspunkt ikke for at udgøre en større sundhedsfare.

Man skal dog bruge haven med omtanke og være ekstra omhyggelig med de almindelige hygiejniske forholdsregler, lyder det i pressemeddelelsen.

»Du skal undgå at få rester af slam eller sediment på huden, i øjne eller mund og huske grundig håndvask og skift af fodtøj, når du går indendørs. Du bør undgå at lade børn lege på nyligt forurenet jord. Forurening i haven fra kloakvand nedbrydes typisk i løbet af nogle uger til få måneder,« siger Anne Hempel-Jørgensen.

Man kan reducere forureningen ved at spule og vande de områder, hvor du færdes, skriver styrelsen yderligere.

