I løbet af dagen er der blevet målt mange skybrud – flere steder i landet endda dobbelt skybrud.

I Kalundborg faldt der på blot 30 minutter 42 millimeter regn, der medførte til oversvømmelser adskillige steder i byen. Også i Nykøbing Mors og ved Århus Lufthavn oplevede de dobbelte skybrud, skriver DMI på Twitter.

Selvom der på nuværende tidspunkt stadig er enkelte steder i landet, hvor der er kraftige byger, er det værste uvejr overstået for i dag.

Dog er der stadig steder i landet, hvor de ikke har fået bugt med de massive vandmasser, der faldt under det ekstreme vejr.

Skybrudsstatus kl. 20 er, at der er observeret dobbelt skybrud ved Kalundborg, på Djursland og på Mors. Derudover har der været skybrud flere andre steder. pic.twitter.com/0k6lhSoUED — DMI (@dmidk) July 26, 2021

I den lille sønderjyske by Fole kæmper Beredskabsstyrelsen i øjeblikket med vandmasser på cirka 20 centimeter.

Tidligere var vandstanden endnu højere, men i stedet melder Sydjyllands Politi, at de nu er løbet ind i et nyt problem.

»Vandmasserne i Fole er en blanding af regnvand, kloakvand og overfladevand fra markerne. Det kan være fyldt med bakterier,« skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Derfor opfordrer de nu borgerne til at få skyllet det beskidte vand af kroppen, hvis de har været i kontakt med det.

Vandmasserne i Fole er en blanding af regnvand, kloakvand og overflade vand fra markerne. Det kan være fyldt med bakterier. Hvis du har gået rundt i vandet, så skal det skylles af. Hvis du får feber, så kontakt lægen og oplys at du har gået rundt i vandet. Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/eL07zdMNhY — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 26, 2021

Sydjyllands Politi melder også, at hvis du efter at have været i kontakt med vandet får feber, skal du kontakte en læge og fortælle, at du har været i kontakt med det beskidte vand.

DMI har også registreret skybrud i Rye i Midtjylland og i Silstrup i Nordjylland. Herudover er der også meldinger fra private borgere om, at der har været skybrud i Sønderjylland og på Fyn.

Kriteriet for skybrud er 15 millimeter regn på 30 minutter.