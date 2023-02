Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Også i det sønderjyske har man kunne mærke Ottos hærgen.

I Sønderborg har politiet afspærret en 200 meter lang strækning ved Nørre Havnegade 29, da flere facadevinduer er blæst ned. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

»Der er tale om en relativt nyopført etagebygning, hvor facadevinduerne på øverste etage er blæst ned«, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Vinduerne måler cirka to gange tre meter. Der er tale om tre vinduer, der er blæst ned.

Politiet har afspærret en 200 meter lang strækning på Nørre Havnegade i Sønderborg, efter at facadevinduer er faldt ud af en nyopført bygning. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Politiet har afspærret en 200 meter lang strækning på Nørre Havnegade i Sønderborg, efter at facadevinduer er faldt ud af en nyopført bygning. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet har afspærret en strækning på 100 meter i hver retning i forhold til ulykkesstedet.

»Det er primært, fordi indramningen også er blæst ned, og metallisterne blæser rundt i vinden. Det kan vi ikke styre,« fortæller vagtchefen.

»Når vinden har lagt sig, kan vi få det af vejen«. Politiet håber, det sker ved midnatstid.

Håndværkere er blevet tilkaldt for at sikre, at der ikke falder mere ned.

»De sætter sugekopperne på vinduerne og spænder dem fast,« fortæller Erik Lindholdt.

Hjemmeværnet er ligeledes tilkaldt for at overtage afspærringsopgaven.

Ingen kom til skade, da vinduerne faldt ned.

Du kan følge, hvordan stormen udvikler sig i B.T.s liveblog HER.