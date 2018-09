Skal du på ferie til Grækenland eller Tyrkiet i disse dage, kan det måske godt være, du skal overveje at blive hjemme. En orkan-lignende storm er nemlig på vej sydpå i denne weekend, skriver CNN.

Den kraftige storm, der nærmer sig orkan-status, bevæger sig ind mod land med en vindstyrke på omkring 100 km/t.

Stormen har allerede forårsaget oversvømmelser i Tunesien og Libyen, og den har nu kurs mod Europa.

Det er især Grækenlands vestlige kyst, der lørdag vil blive ramt, advarer myndighederne. Først søndag rammer stormen Tyrkiet.

Spectacular visible satellite animation of #Medicane in the Ionian sea right now, it continues organizing and deepening while moving north. Pressure at 994 mbar, sustained winds around 100 km/h.

Forecast track details: https://t.co/LvjXFASDeM pic.twitter.com/SJ62FsMzPX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28. september 2018

Samtidig med stormen forventer meteorologerne, at det vil begynde at regne kraftigt i Grækenland, så der måske kan opstå oversvømmelser.

I Grækenland har myndighederne allerede foretaget visse foranstaltninger for at sikre, at ingen kommer til skade. Således har flere flyafgange været indstillet, og skoler er lukket i Athen.

Myndighederne råder desuden folk til at undgå unødig transport.

Stormen vil ifølge meteorologerne 'kun' ramme Grækenland og Tyrkiet, så resten af Sydeuropa skulle altså gå fri.