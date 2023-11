Det er den perfekte pakkestorm.

Black Friday er lige overstået, og julehandlen er for alvor gået i gang.

Det får pakkerne til at hobe sig op hos blandt andet købmænd og på tankstationer.

Det skriver De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse.

»Vi ved traditionen tro, at kombinationen af Black Friday og julehandlen giver meget store mængder pakker rundt om hos vores medlemmer. Der bliver gjort rigtig meget for at få pakkerne afviklet.«

»Det er alt fra ekstra bemanding til etablering af udleveringssteder andre steder – i eller uden for butikken, men det er ikke altid nok,« siger Janick Nytoft, der er administrerende direktør hos De Samvirkende Købmænd.

Han kommer med en opfodring til alle:

»Derfor vil vi rigtig gerne opfordre til, at kunderne hjælper til, og får hentet deres pakker i takt med, at pakkerne ankommer i butikkerne.«

Mange er, ifølge foreningen, fristet til at vente med afhentningen indtil alle ens bestillinger er ankommet. Men mange pakkeshops har ikke plads.

Også PostNord har problemer med uafhentede pakker.

Ifølge TV 2 deltager man i en konkurrence, hvis man fra 20. november til 17. december henter sin pakke, som er sendt med PostNord, indenfor 24 timer.

Man kan så vinde et gavekort på 2500 kroner til den butik, hvor pakken skal afhentes.