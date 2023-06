»Alle står for skud.«

Tidligt mandag morgen har Danmarks Meteorologiske Institut opgraderet det varsel, man i forvejen havde sendt ud for det uvejr, der venter det kommende døgn.

I flere dele af landet er varslet blevet skruet op fra et gult 'Kategori 1'-varsel om 'voldsomt vejr' til et orange 'Kategori 2'-varsel om 'farligt vejr'.

I varslet advarer man både om kraftig torden, lokale skybrud, hagl og vindstød.

DMI varsel om kraftig torden, lokale skybrud, hagl og vindstød : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Jbnv4Ersdv — DMI (@dmidk) June 26, 2023

Til B.T. forklarer DMIs meteorolog Hans Peter Wandler, at uvejret skyldes en koldfront, som ligger ude i Nordsøen.

I løbet af mandagen bevæger den fra ind over landet fra vest mod øst – og det kan kaste kraftige byger med skybruds-intensitet af sig.

»Den passerer lidt langsomt i løbet af dagen hele landet mod øst,« siger Hans Peter Wandler og tilføjer:

»Så alle står for skud – og det er også derfor, at vi har et varsel ude for dele af landet, hvor vi tænker, at det kan blive værst.«

Af det opgraderede varsel fremgår det, at det især er i Nordøstjylland, på Sjælland og Lolland-Falster, at man forventer, at uvejret kan blive værst, de steder hvor det rammer.

»Det er altid det rigtig svære spørgsmål, når vi snakker om byger, for hvor rammer de, og kommer der bare et, eller kan der komme to efter hinanden?« forklarer meteorologen.

Hans umiddelbare bud er, at man i Nordjylland – og måske også på Sjælland og Lolland-Falster – kan få 25 til omkring 35 millimeter regn.

I resten af landet kan man få mellem 15 og 25 millimeter regn, der hvor bygerne rammer.

»Det er altid svært at vurdere, men det er mit umiddelbare bud. Yderst lokalt kan der risikere at falde mere, hvis man er super uheldig,« forklarer Hans Peter Wandler.

Det betyder også, at uvejret kan ramme Roskilde Festival, hvor tusindvis allerede har indfundet sig i teltområderne, før det egentlige musikprogram begynder på onsdag.

»Under sådan et uvejr her er det selvfølgelig vanskeligt, hvordan man lige skal gøre. Men man skal følge de regler, der er på området og læse varslerne og se, hvad festivalen selv skriver, hvis de kommer med nogle retningslinjer,« lyder rådet fra meteorologen:

»Man siger jo med tordenvejr, at man skal søge ly inden døre og ikke under træer og måske heller ikke færdes på store, åbne områder.«

Uvejret bevæger sig som sagt ind over landet fra vest – og det er dermed også jyderne, der får opklaringen først, hvorefter den kommer senere mod øst.

I Jylland forventes det at stilne af i løbet af eftermiddagen, mens det på Sjælland kan løbe frem til engang på aftenen.

På Bornholm er det muligvis først sidst på aftenen, det stilner af.