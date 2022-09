Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For et døgn siden udsendte DMI en såkaldt 'risikomelding', som advarede om risiko for kraftig regn i løbet af søndagen.

Nu er den risikomelding blevet opgraderet til et varsel om 'voldsomt vejr' – og i flere egne af landet er der risiko for lokale skybrud og torden.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Varslet er især gældende for Nordjylland, Sjælland, Falster, Møn og Bornholm.

I det nordjyske er varslet i øjeblikket gældende fra klokken 05.30 til klokken 12, mens det for de øvrige egne er gældende fra klokken 05.30 til 17.30.

Det potentielt voldsomme vejr skyldes ifølge DMI, at kold luft for tiden strømmer ned over os fra nord og nordvest - og i kombination med det endnu varme havvand omkring os bliver der dannet en del regn- og tordenbyger:

»Både kriteriet for skybrud, som er mere end 15 millimeter på 30 minutter, og kriteriet for kraftig regn, som er mere end 24 millimeter regn på seks timer, kan blive opfyldt,« oplyser den vagthavende meteorolog Trine Pedersen i en opdatering på DMIs hjemmeside:

»Vi følger situationen og opdaterer efter behov.«

På Twitter advarer Midt- og Vestsjællands Politi også om det dårlige vejr, der potentielt venter forude:

»I hele vores politikreds er der i dag frem til klokken 17.30 udsendt varsel om lokalt skybrud og torden. Pas på jer selv i trafikken,« lyder rådet.