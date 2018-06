Omkring ti graders forskel.

Alt afhængigt af, hvor du befinder dig i landet denne tirsdag, vil du enten kunne få det ganske varmt eller en smule køligt. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Janne Hansen, til B.T.

Særligt inde i landet i det nordjyske, vil du kunne få det varmt, da temperaturen kan snige sig hele vejen op på 29 grader. Omvendt bliver det en del køligere langs kysterne, hvor temperaturen vil ligge omkring de 18 grader.

Det skyldes et fænomen, der hedder søbrise, som vi især oplever i de danske sommermåneder.

»Det er varm luft, der stiger til vejrs og på den måde trækker kølig luft ind over landet fra havet, som er noget koldere. I øjeblikket er det kun omkring de 13 grader,« forklarer Janne Hansen.

»Så er det store spørgsmål, hvor meget de her søbriser slår igennem,« tilføjer hun.

Sommervejret er vendt tilbage. Det bliver fortsat tørt og mest solrigt vejr med temp. op omkring 25 grader, i Nordjylland måske lokalt 29 grader. pic.twitter.com/RjcT2e2BQn — DMI (@dmidk) 26. juni 2018

Der er nemlig mulighed for, at der tirsdag eftermiddag bliver dannet såkaldte søbriseskyer inde over den centrale del af Jylland og Sjælland - dér, hvor de to indadgående vinde mødes over landet.

»Det er derfor, prognosen lyder, at der er 'nogen eller en del sol' i dag. For hvis der opstår en del skyer, så er det mere 'nogen sol' end 'en del sol'. Men nu må vi se, hvor meget gang der kommer i det,« siger meteorologen.

Hvis man ser bort fra det, så bliver det ifølge Janne Hansen 'en rigtig fin dag med pænt vejr', hvor temperaturen de fleste steder lægger sig mellem 22 og 27 grader.

»Der er heller ikke rigtig noget vind, så det er jo rigtig dejligt vejr. Det er der i hvert fald nok nogen, der vil synes. Der vil nok også være nogen, der vil savne noget regn,« fortæller hun.

Også de kommende dage fortsætter det fine vejr. Og på spørgsmålet om, hvor længe sommervejret vil fortsætte, falder svaret hurtigt:

»Den næste uges tid,« forklarer Janne Hansen og slutter:

»Det er så langt frem, jeg kan se, og der ser det ud til at fortsætte.«