Hvis du mandag og tirsdag fik en fornemmelse af tidligt efterår, bliver det ikke onsdagens vejr, der får dig i sommerhumør igen.

Prognoserne fra DMI melder nemlig om både blæst og byger.

»Det er stadig lidt efterårsagtigt, men vi får ikke nær så meget vand i dag, som den østlige del af landet fik i går (tirsdag, red.).«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø

Selvom der er langt til sensommersol og varme, så bliver det altså trods alt ikke så slemt, som det var tirsdag.

Her blev store dele af Sjælland ramt af regn i stride strømme og kraftige byger.

I Københavnsområdet og i Nordsjælland faldt der mellem 40-45 millimeter vand.

»Det er sådan cirka halvdelen af den nedbør, vi normalt får i august,« siger Henning Gisselø.

I Helsingør tangerede det skybrud.

»I dag kommer der betydelig mindre vand til alle, og her til morgen er der endda lidt sol i den nordlige og centrale del af landet,« siger meteorologen.

Efterhånden bliver det dog »mest skyet« i det meste af landet – lige med undtagelse af Vendsyssel.

»Der ligger nogle byger over den jyske vestkyst i øjeblikket, og de breder sig fra vest ind over det meste af landet i løbet af dagen,« siger Henning Gisselø, som heldigvis skynder sig at tilføje:

»Bygerne bliver ikke nær så voldsomme, som de var i går, men selvfølgelig kan man godt blive våd, hvis man lige rammer en af dem.«

Også når det gælder vind, viser vejret sig fra den efterårsagtige side.

»Det bliver ret blæsende med jævn til hård vind fra vest, og ved de vestvendte kyster op til kuling med kraftige vindstød.

»Det bliver en dag med blæst og byger.«