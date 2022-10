Lyt til artiklen

Oktober, som normalt har en middeltemperatur på 9,4 grader, har indtil videre ligget på 11,3 grader i gennemsnit.

Det skriver TV 2 Vejret, der spår, at vi ved månedens udgang kan ende med at have en af de varmeste oktobermåneder, der nogensinde er målt herhjemme.

Faktisk er vi allerede, blot tre uger inde, på top fem over de luneste af slagsen – side om side med oktober i 1907.

Efterårsvejret, som har vist sig fra sin bedste side indtil videre, er da heller ikke gået ubemærket hen hos DMI.

Her er vagthavende meteorolog, Frank Nielsen, nemlig tilbøjelig til at give TV 2 ret i sine anelser.

»Det virker meget sandsynligt, fordi der har været en lang periode, hvor vi har haft meget høje gennemsnitstemperaturer,« fortæller han til B.T.

Særligt er nattetemperaturerne, der de fleste oktobernætter har ligget over 10 grader, med til at trække gennemsnittet »gevaldigt op«, forklarer Frank Nielsen.

Den sidste del af oktober skal dog fortsætte den gode stime, hvis der skal gøres forhåbninger om at slå oktobervejret fra 2006, som med 12,2 grader i gennemsnit er det højeste nogensinde – og selvom det formentligt ikke bliver overgået i år, er det ikke utænkeligt, at oktober 2022 kan klatre længere op end den nuværende femteplads.

»Vores prognoser viser, at der er dage, hvor vi ligger på det lag fra 15-18 grader, og måske kan vi lokalt på de sydlige egne komme helt op på 19,« fortæller Frank Nielsen om vejret den kommende uge.