Hele onsdagen har det mildest talt stået ned i stænger i Odense.

Det er blevet til en del nedbør i løbet af dagen, og flere steder har vandet ikke kunne søge væk og har i stedet samlet sig i store vandpytter. Selv Odense å måtte i løbet af eftermiddagen give op, og her endte det med, at vandet simpelthen løb ud over sine breder.

»Efteråret er kendt for at have våde indslag, men det her er altså nogle store nedbørsmængder,« lyder det fra Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, om regnvejret, som onsdag har ramt det meste af landet.

Regnvejret har dog ikke kun været en udfordring inde i Odense.

Også på motorvejen har det våde vejr drillet bilisterne – faktisk så meget, at det ledte til to uheld og et opråb fra Fyns Politi om, at man skal køre forsigtigt i det våde vejr.

Regnvejret har dog til aften taget et kort ophold i Odense. Men man kan bestemt ikke regne med, at det så betyder et farvel til det voldsomme nedbør.

Allerede senere på aftenen kommer regnen nemlig ifølge DMI til at tage til igen, og fra torsdag morgen kan man derfor godt forvente store mængder nedbør igen.

I galleriet herunder kan du se billeder fra onsdagens regnvej i Odense, der altså har betydet store vandpytter og problemer på kørebanen: