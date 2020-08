Store dele af landet vil inden for få dage blive ramt af en hedebølge. Det er lig med direkte farligt vejr.

Det oplyser DMI i et varsel torsdag.

I varslet, der er 'kategori 2: farligt vejr', kan man blandt andet læse, at man forventer en landsdækkende varmebølge.

Det er kendetegnet ved, at der i tre sammenhængende dage er målt temperaturer over 25 grader i mere end halvdelen af landet.

Men det bliver varmere endnu, fastslår DMI.

Her forventer man nu også en landsdækkende hedebølge, hvorfor kategori 2-varslet er blevet opdateret og udsendt torsdag.

Ved en landsdækkende hedebølge overstiger temperaturen 28 grader i tre på hinanden følgende dage i mere end halvdelen af landet.

Varslet gælder umiddelbart for søndag, men det kan blive forlænget, lyder det.

Sådan rammer hedebølgen landet. Foto: DMI

'Hvor længe den massive varmen fortsætter er på nuværende tidspunkt lidt usikkert, og dermed også hvorvidt varslet for hedebølge skal forlænges efter søndag,' skriver meteorolog Lars Henriksen i varslet.

De varme temperaturer er normalt ikke farligt for unge og raske personer.

Men for små- og spædbørn kan varmen være farlig. Det samme kan den for ældre personer.

Et eksempel på det kan man finde ved hedebølgen i sommeren 2018. Her anslog Statens Serum Institut, at sommerens voldsomme varme var medvirkende til, at 250 flere mistede livet i løbet af sommeren.

Dengang forklarede afdelingslæge Lasse Vestergaard om den potentielle fare:

»Vores analyser viser, hvordan de seneste ugers kraftige hedebølge i Nordeuropa har haft en markant effekt på befolkningens helbred. Især ældre, spædbørn og svækkede, kronisk syge personer er udsatte i varmen.«

»Derfor er det også vigtigt, at man tager de nødvendige forholdsregler. Man skal blandt andet sørge for at indtage rigelig væske og ekstra salt, og søge ophold i skyggen, når varmen og solen er værst,« sagde Lasse Vestergaard.

Varslet om hedebølge gør sig gældende for Midtjylland, Syd- og Sønderjylland, Fyn, det vestlige Lolland, det vestlige, nordlige og Midtsjælland.