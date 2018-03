Onsdag aften falder sneen i det meste af landet, og torsdag morgen vil man mange steder vågne op til et tykt snedække.

Det oplyser DMI til BT.

»Folk kan komme ud og kælke i morgen tidlig, hvis de har lyst,« lyder det fra vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen.

Han forklarer, at det natten igennem vil sne i stort set hele landet, hvor der vil falde et sted mellem to og fem centimeter sne. Enkelte steder kan der lokalt falde helt op til 10 centimeter. Kun solskinsøen Bornholm går tilsyneladende fri af snebyger og får i stedet nedbør som slud eller regn.

Den store mængde sne natten igennem gør også, at trafikanter skal være ekstra opmærksomme torsdag morgen, lyder det.

»Det bliver glatføre, og vejene er stadig glatte i morgen. Den gode nyhed er dog, at det ikke blæser, så der kommer ikke snefygning,« siger Jesper Eriksen.

Torsdag fortsætter det grå vintervejr, og der kommer nedbør i den sydvestlige del af landet, som vil falde som både regn, slud og tøsne, hvor temperaturen vil ligge mellem frysepunktet og fem graders varme.

I den nordlige og østlige del af landet vil temperaturerne holde sig mellem en og tre grader, og derfor kan man i disse egne forvente, at sneen bliver liggende noget længere.

»Mod nord og øst skal man altså forvente, at sneen smelter noget langsommere,« siger Jesper Eriksen, der ikke ligger skjul på, at denne marts er noget koldere end normalt.

»Der kan også komme sne i april, men det er en kold start på marts, vi har været udsat for,« siger han.