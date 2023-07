Hvis du ærgrede dig over det nærmest efterårsagtige vejr, vi havde mandag, så er der ikke just godt nyt på vej til dig.

I stedet er der et nyt lavtryk på vej.

Det forklarer meteorolog Mette B. Wagner i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

»Tirsdagsvejret er stort set en gentagelse af mandagens vejr. Der står nemlig mange regnbyger, som også kan være kraftige og være med torden og hagl, på vejrmenuen,« forklarer hun.

Bygerne ser ud til at aftage i løbet af aftenen – men det betyder desværre ikke, at onsdag bliver en tør dag.

Tværtimod.

»I løbet af tirsdag aften dannes et lavtryk over den engelske kanal, som under udvikling har kurs mod Danmark,« beskriver Mette B. Wagner det i sin vejrkommentar.

Lavtrykket med et dertilhørende frontsystem forventes at bevæge sig ind over den sydvestlige del af Danmark i de tidlige morgentimer onsdag, før det haster videre mod nordøst.

»Frontsystemets færd gennem Danmark giver regn til alle,« forklarer meteorologen.

Nedbørsmængden bliver – som det ofte ses ved den slags – meget varierende.

Ifølge Mette B. Wagner vil man nogle steder kun få ganske få millimeter regn, mens man andre steder kan få 15 til 25 millimeter.