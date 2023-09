DMI har en god og en dårlig nyhed til dig. Den gode først: Vi får flot sensommervejr her i weekenden.

Og den dårlige?

At det gælder om at nyde sensommervejret i weekenden – for det kommer næppe tilbage.

»Denne weekend synger sensommeren sandsynligvis på sidste vers med sol og varme til de fleste,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en kommentar på vejrtjenestens hjemmeside.

Her til morgen vil der være tæt tåge over størstedelen af landet. Så tæt, at DMI har udsendt et varsel.

Men sidst på morgenen letter tågen og baner vejen for en smuk og lun sensommerdag – om end nordjyderne kommer til at døje med flere skyer og enkelte byger.

»Temperaturerne sniger sig op på pæne 18 til 23 grader og da vinden holder sig nogenlunde i ro, bliver det fine sensommerdage – men formodentlig også de sidste af slagsen i år,« skriver Henning Gisselø.

Også søndag ser flot og for årstiden lun ud med nogen eller en del sol og temperaturer op til 23 grader.

Men på mandag kommer efteråret.

»Allerede mandag begynder fronterne at vælte ind over landet fra vest med regn og blæst,« lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog.

»Overgangen til efterårsvejr kommer til at føles meget brat og kun det faktum, at dagtemperaturerne holder sig op omkring de 20 grader forhindrer, at vi helt må gå i overlevelsesmode og febrilsk lede efter hue og vanter,« tilføjer han.

Og ikke nok med det.

Det ustadige efterårsvejr ser ud til at vare ved næste uge ud, og Henning Gisselø tvivler desværre på, at sensommeren kommer igen.

Derfor afslutter han sin vejrkommentar med ét ord, som indrammer den følelse, mange danskere med hang til sol, varme og hyggelige udendørsaktiviteter nok sidder tilbage med, når weekenden er slut:

»Suk.«