Hvis du er en af dem, der holder af det varme sommervejr, så gælder det om at nyde det lidt ekstra i dag.

For det bliver den sidste sommerdag – i denne omgang.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard, onsdag morgen.

Derudover skal særligt jyderne være lidt hurtigere til at nyde det, for vejret skifter først for dem.

Årsagen er en koldfront, der står klar til at passere landet:

»Jeg tror slet ikke, man opdager, at den er der – med hensyn til skyer. Men man vil afgjort kunne mærke den i det jyske her i løbet af dagen, når vinden pludselig tager til, og temperaturen falder et par grader,« siger Bolette Brødsgaard:

»Jeg synes, det er sjovt, at man ligefrem kan opleve sådan en: 'Hovsa, nu skiftede vejret'. For det tror jeg, man kommer til at føle det som. Der er jo ikke så meget vind nede fra sydvest, men her i løbet af dagen vil den pludselig skifte retning og tage lidt til.«

Det vil ske først i det jyske fra omkring midt på dagen.

»Så er det bare om at nyde varmen, indtil den koldfront kommer igennem – og da det i det jyske sker midt på dagen, er det ikke så lang tid, man har til at nyde de høje temperaturer, mens man ovre østpå har den i noget længere tid.«

Mens temperaturen derfor vil falde i det jyske, ser det ud til, at den kan blive 'pænt høj' på Fyn, Sjælland og Bornholm.

Der kan termometrene ende med at vise op mod 26 grader – indtil koldfronten kommer frem sidst på dagen og til aften og ændrer på det billede.

Koldfronten vil derudover føre til, at temperaturen de kommende dage vil falde med omkring fem grader i forhold til det, vi har haft de seneste dage:

»Så vi kommer op på maksimalt 20 grader de næste par dage, nogle steder vil man holde sig under 20 grader og have 17-18 grader. Så det vil da afgjort kunne mærkes lidt anderledes,« forklarer meteorologen.

Desuden vender vi tilbage til at få noget blæst fra vest og nordvest.

»Det er ikke så lang tid siden, vi havde den vejrtype sidst, så folk vil nok desværre kunne huske den fra en uges tid siden, hvor det bliver lidt køligere og ikke rigtig er strandvejr ved vestvendte kyster,« siger Bolette Brødgaard:

»Men vandet er stadig dejligt – så man kan stadig tage sig en dukkert.«

Selvom temperaturen vil falde de kommende dage, betyder det ikke, at det er slut med sommervejret for i år.

Langt fra:

»Sommeren er jo ikke slut, så det kan sagtens være, at sommeren kommer tilbage – måske endda fra i weekenden eller i næste uge,« siger meteorologen.