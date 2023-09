Søndag byder vejret på både sol og varme grader flere steder i landet.

Men ifølge DMI's vejrprognose er det sidste mulighed for at nyde sensommervejret - ihvertfald for nu.

For der er både regn og rusk på vej.

Allerede mandag vil et typisk dansk efterårsvejr med både skyer, blæst og byger, vise sig.

Og sådan ser det ud hele den kommende uge, hvor der dog vil være øjeblikke, hvor lidt sol kan titte frem.

Temperaturene kommer efter mandag til at svinge mellem 12 og 19 grader, skriver DMI.

Vi kan vi altså godt regne med at pakke både badetøjet og september-stranddagene sammen - og i stedet finde striktrøjer, paraplyer og varm te frem.

»Det er ret sikkert, at vi få efterårsvejr med regn, byger og blæst,« oplyser DMI.