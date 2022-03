Lørdagen har budt på ualmindeligt smukt vejr, og det fortsætter heldigvis søndag.

Men det gælder om at komme ud og nyde solens stråler, for mandag eftermiddag vender det.

Det fortæller vagtchef hos DMI, Martin Lindberg.

»Det bliver en smuk weekend dog med en del vind, som vi også har haft det lørdag.«

Der ligger dog i øjeblikket en front med skyer og regn over det vestlige England, Irland og Wales, og den har kurs mod Danmark, hvor den rammer mandag, fortæller Martin Lindberg.

»Mandag starter rigtigt fint ligesom weekendens vejr, men sidst på eftermiddagen kommer der flere skyer vestfra, som kan give regn,« fortæller han.

Og det kan også give skyer, regn og byer tirsdag, mens det lige nu ser ud som om, der bliver tørvejr onsdag - dog med en del skyer.

Heldigvis ser det ud som om, at foråret er ved at få overtaget, og Martin Lindberg fortæller, at der bygges et nyt højtryk op, når man kigger forbi torsdag og hen mod næste weekend.

»Foråret sniger sig langsomt ind på os,« fortæller han.

Temperaturerne er fortsat i den lave ende, men lokalt kan det flere steder blive op til 11 grader.

Så finder man læ fra vinden, er der gode muligheder for at mærke den forårsstemning solen bringer med sig søndag.