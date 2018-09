Det flotte sensommervejr med sol og temperaturer på den gode side af 20 grader lakker mod enden. Snart kommer regn og ustadigt vejr ind over Danmark.

»Vi får en pæn torsdag, men det bliver den sidste flotte sensommerdag i denne omgang,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Thyge Rasmussen til B.T.

»Natten til fredag kommer en koldfront ind over landet fra sydvest, så sønderjyderne vil vågne op til regnvejr fredag morgen. Senere på dagen trækker fronten henover landet. Den rammer Københavns-området ud på eftermiddagen og vil give op mod 10 millimeter regn over hele landet,« fortsætter han.

Trods regnvejret vil temperaturerne dog fortsat ligge på omkring de 20 grader, hvilket er ganske lunt for årstiden. Lørdag ser ganske flot ud med opklaring og kun enkelte byger.

På fredag slår vejret om og bliver mere efterårsagtigt. Foto: DMI Vis mere På fredag slår vejret om og bliver mere efterårsagtigt. Foto: DMI

Men derefter slår vejret for alvor om.

»Søndag kommer et nyt regnvejr ind over landet fra sydvest. Der kommer knap så meget nedbør som fredag. Til gengæld bliver det køligere. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader,« siger Thyge Rasmussen.

»Det indvarsler starten på en længere periode med køligere og mere ustadigt vejr. I hele næste uge får vi klassisk, dansk efterårsvejr,« fortsætter den vagthavende meteorolog.

Selvom det flotte sensommervejr snart bliver afløst af regn og rusk vil temperaturne ligge mellem 15 og 20 grader. Og det er faktisk ganske lunt for årstiden, fortæller Thyge Rasmussen.