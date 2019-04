Timingen kunne ikke have været bedre. Efter en rekordvåd marts kom solen - og varmen - til Danmark, netop som mange af os gik på påskeferie.

Nu har DMI to nyheder til dig. En god - og en dårlig.

Den gode først: Det flotte forårsvejr fortsætter flere dage endnu.

»Helt frem til næste fredag ser det rigtig flot ud. Vi får flere dage med sol og temperaturer over 20 grader,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

Men derefter ser det ud til, at vi danskere må pakke solhatten og shortsene væk.

For den dårlige nyhed er, at der kommer et markant vejrskifte næste weekend.

»Lørdag og søndag ser det ud til, at vejret slår om. Det bliver køligere og mere ustadigt med byger og blæst,« siger Henning Gisselø.

Han understreger dog, at prognosen er mere usikker, når meteorologerne forsøger at spå om vejret så langt ud i fremtiden.

Uanset hvad får du heldigvis rig lejlighed til at nyde det flotte forårsvejr inden da.

Påskesøndag og påskemandag bliver ligeså flotte, som lørdagen var - og det siger ikke så lidt. DMI lover sol over hele landet og flere steder kommer temperaturen midt på dagen over de 20 grader.

Tirsdag tager vinden til, og temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader i dagtimerne. Onsdag bliver skyet med risiko for regn, men i løbet af dagen klarer det op sydfra.

»Torsdag og fredag får vi igen rigtig flot vejr. Især torsdag kan blive lun med temperaturer helt op til 22-23 graders varme,« siger Henning Gisselø.