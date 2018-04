'Det er sommer, det er sol, og det er søndag' - lidt endnu.

Weekenden synger på sit sidste vers og det samme gør de lune sommerdage.

»Søndag bliver en dag, der vil føles som en ganske normal forårsdag. Det betyder, at vi får lavere temperaturer end de sidste par dage, og desværre kan der også komme skyer og lidt regn sidst på dagen,« fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Thor Hartz til BT.

Det vil blive varmest over Midt- og Vestsjælland, men ganske ligesom de sidste par dage, vil det være koldeste langt de østvendte kyster. Generelt kan man forvente omkring 13 - 18 grader over hele landet.

Men i det jyske må man dog vente tålmodigt på solstrålerne fra morgenen af.

»I morgentimerne kæmper man stadig med en tåge over Jylland, men den skulle gerne slippe sit tag i løbet af formiddagen. Herefter er der rig mulighed for at nyde et par timer med sol,« fortæller meteorolog Thor Hartz.

Men efter et par dage med dejligt vejr, er der nok flere grill-elskere landet over, der har støvet grillen af og gjort den klar til en forhåbentlig lang sæson med sydende grillpølser og kartoffelsalat i lange baner.

Så hvad med i aften? Ifølge den vagthavende meteorolog fra DMI kan man sagtens nå, at nyde en aften på terrassen, hvis man er lidt heldig.

April måned er godt varm og folk tager til stranden. Her bliver der grillet. Foto: Simon Bohr April måned er godt varm og folk tager til stranden. Her bliver der grillet. Foto: Simon Bohr

»Især i den østlige del af landet, kan man godt nyde en aften i haven, men i det jyske skal man nok, være lidt mere påpasselig, for her er der en risiko for, at der kommer noget regn,«

Sidst på eftermiddagen vil der komme nogle smådryp ind fra det vestlige Jylland, der kan udvikle sig til et decideret regnvejr hen på aftentimerne - måske også med torden.

Men selvom, der er en god chance for regn - især over Jylland .- så er det alligevel en god ide at huske solcremen. For solen vil titte frem og derfor er der også en god mulighed for at få lidt farve på kinderne.

Men søndag bliver så også den sidste dag med sommerfornemmelser i denne omgang.

Fra mandag får vi langt mere ustadigt vejr med temperaturer mellem 10 - 15 grader. Vinden tager også til, og i den kommende uge kan vi forvente spredte byger over hele landet.

Man kan være heldig at fange et glimt af solen i perioder, men vejret vil være det, vi kender som et dansk forår.