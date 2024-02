Alt godt kommer til den, der venter, lyder et gammelt ordsprog som bekendt.

Om det altid gør sig gældende er nok tvivlsomt, men lige denne onsdag kan der være noget om snakken.

I hvert fald på vejrfronten.

Efter en våd nat vil det fra morgenstunden stadig regne flere steder – især i de nordlige og østlige egne.

Diset er det også rundt omkring.

Men så slår vejret om.

»En opklaring breder sig fra øst og giver det meste af Danmark en kortvarig pause fra regnen, og der vil komme perioder med lidt eller nogen sol flere steder,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Mette Wagner i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Med temperaturer på mellem seks og ni grader og let til frisk vind bliver formiddagen og starten af eftermiddagen oplagt til en tur med hunden, en gåtur ved stranden, eller hvad man nu har lyst til at foretage sig udendørs, hvis man har muligheden.

For det gælder om at udnytte muligheden for at nyde solens stråler, mens tid er.

Sådan ser vejret ud til at blive onsdag formiddag. Foto: DMI Vis mere Sådan ser vejret ud til at blive onsdag formiddag. Foto: DMI

»Desværre holder tørvejret ikke ved. En ny front er på vej, den bevæger sig ind over den jyske vestkyst sidst på eftermiddagen,« lyder det fra Mette Wagner.

Jo længere mod øst, man befinder sig, desto senere kommer opklaringen og solskinsvejret. Til gengæld vil den nye front med regn også først ramme de østlige egne senere.

Dog ser bornholmerne ud til at blive snydt i denne omgang. Lige i dag lever 'solskinsøen' ikke rigtig op til sit navn, men får derimod en overvejende skyet blæsevejrsdag.

Og i morgen? Ja, der får vi danskere endnu en af de regnvejrsdage, vi efterhånden har vænnet os til her i starten af 2024.