»En rigtig fin solskinsdag. Og en rigtig fin aften med masser af sol.«

Sådan lyder den enkle betegnelse for den lørdag, der ligger forude, fra vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard.

Det vil sige sådan en dag med masser af varme: 20-25 grader i løbet af dagen, 20-22 grader i løbet af aftenen.

Og faktisk er der ikke meget negativt at sige om det kommende døgn.

»I eftermiddag vil der være nogle timer med såkaldte blomkålsskyer på himlen. De blomstrer op ved solopvarmning, men de vil ikke give noget vand af sig, og de vil ikke være så udbredte, siger Bolette Brødsgaard fra DMI.

Det tager vi med.

Det gode weekendvejr skyldes, at Danmark ligger mellem to højtryk, ved Norskehavet og over Tyskland, som lige nu formår at holde fronterne med regn væk fra landet.

Også i morgen kan det ses.

»Søndag bliver endnu finere. Her forventer vi ikke rigtigt nogle skyer på himlen,« som meteorolog Bolette Brødsgaard konstaterer.

Det betyder 22-28 graders varme, og prognosen siger stadig – som den også gjorde fredag – at der kan blive op til 30 grader i det allersydligste af Jylland.

Bolette Brødsgaard fra DMI kalder dog også weekendens vejr for »et pusterum«. Fra regnen.

»Natten til mandag kommer der igen noget regn ind til Jylland, så det er om at nyde det,« siger hun.

Weekendvejret, altså.