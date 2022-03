Sol, blå himmel og mellem 10 og 15 grader.

Du har hørt det flere gange i denne uge, og det også glæder for vejrudsigten de kommende dage.

Men, men … intet varer som bekendt evigt, og slet ikke lunt og solrigt forårsvejr på vore breddegrader.

I takt med, at vi nærmer os april, er der da også lagt op til det, meteorologerne ynder at kalde »rigtigt aprilvejr.« Det er en lidt pænere måde at sige en skønsom blanding af lidt af det hele.

»Det gælder om at nyde det flotte forårsvejr de kommende dage. Der er nemlig lagt op til en heftig afslutning på det flotte højtryksvejr.«

Sådan lyder det onsdag morgen fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen.

Det betyder, at vi efter endnu nogle flotte og solrige forårsdage i løbet af den kommende weekend må vænne os til både køligere temperaturer, temmelig meget blæst og mere skyet vejr.

»Det blæser op søndag, og en front passerer landet. Det ser ikke ud til, at der er meget regn i, men temperaturerne dratter noget ned. Og så vil det komme til at blæse ubehageligt op søndag med hård vind og kuling. Så det bliver kombinationen af både vind og faldende temperaturer,« siger Frank Nielsen.

Og selvom meteorologen ikke forventer særlig meget regn, kan han ikke udelukke »lidt hvidt i nedbøren« mandag og tirsdag.

Men i stedet for at tage sorgerne på forskud, kan du i stedet glæde dig over en flot forårsdag onsdag med helt op til 15 grader nogle steder.

I morgentimerne kæmper især Nordjylland med tåget og diset vejr, og ved kysterne i den del af landet vil tågen blive liggende en stor del af dagen, forklarer Frank Nielsen.

»Men resten af landet får en flot forårsdag.«

Aalborg

Den nordjyske metropol skiller sig noget ud i forhold til de øvrige storbyer denne onsdag.

»Der er massiv tåge fra morgenstunden og i formiddagstimerne, og dagen starter med temperaturer under frysepunktet,« siger Frank Nielsen.

I løbet af dagen letter tågen dog, solen bryder frem og temperaturerne rammer de 10 grader.

Aarhus

Også i Smilets By er der frostgrader fra morgenstunden, men det er et spørgsmål om tid, før solen får fat og temperaturerne stiger til mellem otte og 12 grader.

Odense

Efter en diset morgen i den fynske hovedstad er der helt anderledes vejr i løbet af dagen.

»Fuld sol og op til 15 grader,« lover Frank Nielsen.

København

Nogenlunde samme billede gør sig gældende i København, hvor en smule morgendis fordufter, og så er der lagt op til sol og omkring 10 til 14 grader.