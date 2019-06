Det er ikke mere end et par dage siden, at årets varmeste dag med 31,1 grader blev målt i København og Gentofte, men det ser ud til, at rekorden bliver slået allerede i denne weekend.

Søndag kan det nemlig blive helt op mod 32-33 grader i landets østlige egne, fortæller DMI's vagthavende til B.T. fredag morgen.

»Varmepumpen kommer altså virkelig op at køre, og det er især den østlige del af Sjælland og Lolland-Falster, der får de rigtig høje temperaturer,« siger Klaus Larsen.

Allerede fra om formiddagen søndag begynder solen at varme landet godt og grundigt op i forsøget på at slå varmerekorden.

De fleste steder kan således forvente temperaturer på mellem 25-30 grader allerede fra tidligt på dagen.

Hvis man bor i Jylland og elsker solen, er det dog med at komme ud at nyde den hurtigt.

For hvor sjællanderne får ekstremt høje temperaturer stort set hele dagen søndag, går det hurtigt ned ad bakke i det jyske.

»I Jylland vil de opleve et forholdvist hurtig temperaturfald,« siger meteorolog Klaus Larsen og uddyber:

»Den voldsomme varme vil kun vare et par timer i Jylland, mens den fortsætter helt hen mod sidst på eftermiddagen på Sjælland.«

Fredag og lørdag bliver også et par solrige og lune dage. Dog ikke lige så lune som søndag.

»Vi starter i dag og i morgen med, at lidt køligere luft skal passere landet, hvilket betyder, at vi får temperaturer på omkring 24-25 grader,« siger Klaus Larsen og fortsætter:

»De første par timer fredag vil der være lidt skyer i den vestlige del af landet, men helt generelt får vi et par solrige dage med en hel del sol til hele landet.«