Knap en uge efter Danmark blev ramt af stormflod, truer vejret igen med forhøjede vandstande.

Årsagen er et lavtryk, der ligger over Færøerne med kurs mod Østeuropa.

På vej mod øst bevæger lavtrykket sig over Danmark.

Med lavtrykket kommer en kraftig storm fra nord, der skubber vandet i Kattegat mod syd.

Dagen efter at Danmark blev ramt af stormflod og oversvømmelser, stod vandet stadigvæk højt mange steder. Her er det Stege på Møn torsdag d. 5 januar 2017.

Det har fået DMI til at udsende varsel om forhøjet vandstand, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

»Vi forventer forhøjede vandstande i den nordlige del af Fyn, den vestlige del af Storebælt og den nordlige del af Lolland,« siger han.

DMI's prognoser viser, at de pågældende steder kan se frem til vandstande på mellem 1,25 og 1,50 meter over normal vandstand.

Det har fået DMI til udsende varsler i kategori gul og orange, voldsomt og farligt vejr.

Roskilde Fjord og Isefjorden, der som regel står for skud, når vandstandene stiger i de danske farvande, får også mere vand i de kommende dage.

Her kan du se, hvor stormen befinder sig lige nu

Dog ikke nok til, at der er blevet udsendt varsel for de to områder endnu.

»Isefjorden og Roskilde kommer også med op. De kommer op på 1,15 og 1,20 i Isefjorden og lidt mindre i Roskilde,« siger Klaus Larsen.

Det er et stykke fra sidste uges stormflod, der forhøjede vandstandene med op til 1,65 meter over normalen.

Hos vejrtjenesten er man gået i gang med at forberede sig.

»Vi får en ekstra mand til at kigge på det i løbet af formiddagen. Vi kommer til at udsende varsler og ringe rundt. I morgen og halvandet døgn frem sidder der en mand og overvåger situationen,« siger Klaus Larsen.