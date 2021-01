Kun halvvejs gennem vinteren er de fleste af os sikkert begyndt at sukke efter forårssolen.

Især i en tid med smitte, pandemi og corona-nedlukninger, hvor vi hele tiden hører, at vi bare skal gennem de kolde, mørke vintermåneder, så bliver det godt igen.

Men at dømme efter den nyeste sæsonprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut skal vi ikke sætte næsen op efter forårssol og blå himmel lige med det samme.

»Sandsynligheden er fortsat øget for, at vi får perioder med koldt og vinterligt vejr de kommende måneder. Dermed kan foråret have lidt svært ved at komme ud af starthullet i marts måned,« indleder langtidsmeteorolog Martin Lindberg sin prognose for marts og april.

Sæsonprognosen dækker nu marts og april

Vi forventer et forår, der især i marts kan slå fra sig med kolde indslag, men også med mulighed for perioder med lunere vinde og sol.



Læs detaljerne her: https://t.co/aAJ90GfDKB#langtidsprognose pic.twitter.com/DWVQc2h5et — DMI (@dmidk) January 20, 2021

Han forudser en kølig begyndelse på foråret med en kølig marts.

Her skal vi forvente »kold og tør luft«, som kan give perioder med »nogen sol, men især ved kold luft fra øst kan der komme snebyger.«

»Samlet set ser temperaturen ud til at ende omkring eller noget under normalen, dog med mulighed til store udsving mellem kolde og milde perioder. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale for årstiden,« skriver han.

Og selvom han også forudser, at april kan »byde på vinterlige takter,« så sætter han sin lid til højtryk i vores nærhed, som kan hjælpe foråret godt på vej.

»Der er dog især i den første halvdel af måneden fortsat en risiko for udbrud af koldluft fra nordlige eller østlige retninger,« skriver han.

Men fortvivl ikke. Det skal nok blive forår.

Martin Lindberg slutter nemlig sin sæsonprognose for forårets to første måneder med disse ord:

»I løbet af måneden forventes forårsstemningen at brede sig, idet højtryksrygge i perioder bygges op over Centraleuropa og Sydskandinavien og giver tørt vejr med sol og behagelige temperaturer, sandsynligvis op over 15 grader, måske kan vi også nå de 20 grader.«